Fahrzeug fährt bei Kontrolle auf Polizisten zu - Schüsse in Reifen

Nr. 2737

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Moabit kam es in der vergangenen Nacht zu einem Schusswaffengebrauch eines Polizisten. Polizeikräften einer Einsatzhundertschaft hatten gegen 1.30 Uhr einen Mercedes in der Berlichingenstraße kontrolliert. Der Mietwagen war den Polizisten aufgefallen, weil er nicht schräg zum Bürgersteig, sondern im 90 Grad Winkel auf der Fahrbahn gestanden hatte. Im Wagen saßen zwei Männer, die daraufhin von den Beamten angesprochen wurden. Der Fahrer, ein 37-Jähriger, händigte seinen Führerschein aus. Sein Beifahrer machte mündliche Angaben zu seinen Personalien. Die Polizisten entschieden sich aufgrund der Umstände, das Fahrzeug durchsuchen zu wollen und teilten dies den beiden Männern mit. Diese gaben daraufhin an, mit ihren Anwälten sprechen zu wollen. Während ihnen dazu Zeit eingeräumt wurde, startete der 37-Jährige nach Angaben der anwesenden Polizisten plötzlich den Motor und fuhr auf einen davor stehenden Polizisten zu. Dieser war zur Seite gesprungen und hatte dann aus sehr kurzer Entfernung zweimal auf den Vorderreifen geschossen. Der Mercedes fuhr trotzdem weiter und flüchtete in Richtung Huttenstraße. Eine Absuche verlief bisher erfolglos. Der Polizist blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug und den Insassen dauern an.