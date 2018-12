Nr. 2729

Wegen des Verdachts der Brandstiftung an einem Fahrzeug in Blankenfelde ermittelt seit heute früh ein Brandkommissariat. Zeugen hatten gegen 7.10 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem sie den brennenden Toyota in der Bahnhofstraße bemerkt hatten. Der Wagen brannte vollständig aus; verletzt wurde niemand.