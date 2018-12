Lebensmitteldiscounter überfallen

Nr. 2723

Gestern, am späten Abend, wurde ein Lebensmitteldiscounter in Marzahn überfallen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Maskierter kurz vor 22 Uhr das Geschäft in der Rabensteiner Straße, begab sich zur Kasse, bedrohte eine 48-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Nachdem er dieses erhalten hatte, verließ er den Discounter und flüchtete. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.