Krankenhaus alarmiert Polizei – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr.2718

Nachdem in der vergangenen Nacht eine schwer verletzte Frau in Neukölln gefunden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden war, ermittelt nun eine Mordkommission. Ein unbekannt gebliebener Anrufer hatte um 23.08 Uhr die Feuerwehr in die Oderstraße alarmiert und angegeben, dort würde eine verletzte Frau liegen. Die Rettungskräfte der Feuerwehr fanden wenig später die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Hier wurde festgestellt, dass es sich um eine Schussverletzung handelt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Frau ist nicht ansprechbar und ihr Zustand sehr kritisch. Ihre Identität ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Derzeit geht man davon aus, dass es sich um eine 25-Jährige handelt. Die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.