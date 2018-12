Auto überschlägt sich

Nr.2717

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor ein Autofahrer in Schmargendorf in der vergangenen Nacht die Kontrolle über seinen Wagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 61-Jährige gegen 23.15 Uhr mit seinem Opel auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Nord unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm war er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonmauer geprallt. Durch den Aufprall hob das Auto ab und flog rund 20 Meter, bevor es wieder aufkam, sich mehrfach überschlug und schließlich auf der rechten Seite liegen blieb. Passanten befreiten den Fahrer und seine 58 Jahre alte Beifahrerin aus dem Unfallwagen. Die Frau verlor immer wieder das Bewusstsein. Beide Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen.