Feuer gelegt

Nr. 2691

Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in Wedding ermittelt seit gestern Abend ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Anwohner der Antonstraße hatten gegen 18.30 Uhr Qualm im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte einen im Hausflur abgestellten, brennenden Kinderwagen. Drei Hausbewohner mussten wegen leichten Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.