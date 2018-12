Bar überfallen - Festnahme

Nr. 2689

Ein Mann wollte gestern Abend in Neu-Hohenschönhausen durch einen Überfall auf eine Bar Geld erbeuten. Gegen 21 Uhr betrat er den Laden am Prerower Platz. Er bedrohte mehrere Angestellte mit einer Schusswaffe und verlangte die Einnahmen. Geld bekam er jedoch nicht, so dass er ohne Beute die Bar wieder verließ. Alarmierte Polizisten des Abschnitts 61 nahmen einen Tatverdächtigen noch in der Nähe fest. Der 57-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 6 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Niemand wurde bei dem Überfall verletzt.