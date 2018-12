Ermittlungen nach Oberleitungsschaden

Nr. 2688

Gestern Vormittag wurde in Karlshorst ein Oberleitungsschaden an einer stadtauswärtsführenden Bahnstrecke festgestellt. Gegen 11.50 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über den Schaden zwischen dem Bahnhof Karlshorst und dem S-Bahnhof Wuhlheide. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten ein gerissenes Halteseil und ein beschädigtes Versorgungskabel fest. Hinzugerufene Polizeibeamte der Polizei Berlin übernahmen die weiteren Ermittlungen am Ort. Kriminaltechniker sicherten Spuren und fertigten Fotos vom Ort zum Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Darüber hinaus wurden Beweismittel gefunden. Die Auswertung dieser dauert an. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft das Vorliegen einer politischen Tatmotivation.