Zwei Verletzte bei Unfall

Nr. 2683

Bei einem Unfall heute früh in Kreuzberg sind ein Taxi- und ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 3.30 Uhr war bisherigen Erkenntnissen zufolge ein 51-Jähriger mit einem Taxi in der Gitschiner Straße in Richtung Wassertorplatz unterwegs und wollte links in die Prinzenstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, mit dem ein 20-Jähriger die Gitschiner Straße in Richtung Lindenstraße befuhr. Der Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer hatte sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 nahm den Unfall am Ort auf. Gegen 8 Uhr wurde die Sperrung der Gitschiner Straße wieder aufgehoben.