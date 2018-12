Ein Schwerverletzter nach Angriff

Nr. 2677

Nach einem Angriff in der vergangenen Nacht in Kaulsdorf musste ein Mann stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben hielt sich gegen 2.50 Uhr eine etwa 20-köpfige Personengruppe auf dem Parkplatz vor einem Gebäude in der Gutenbergstraße auf. In dieser Gruppe befand sich auch der 23-Jährige, der dann von einem 46 Jahre alten Mann angegriffen worden sein soll. Als alarmierte Rettungskräfte den 23-Jährigen, der zunächst nicht ansprechbar gewesen sein soll, im Rettungswagen versorgten, soll der Tatverdächtige versucht haben, in das Fahrzeug zu gelangen. Daraufhin brachten Polizisten den Mann zu Boden. Nach kurzer Gegenwehr gelang es den Beamten, dem Mann die Handfesseln anzulegen. Dieser soll zeitgleich die Polizisten beschimpft haben. Der 23-Jährige kam anschließend mit Kopf- und Rumpfverletzungen, darunter auch Schnittverletzungen, in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt werden muss. Der Festgenommene wurde nach Identitätsfeststellung und Atemalkoholkontrolle entlassen. Offenbar war es auch zu weiteren Körperverletzungen zwischen anderen Personen gekommen. Die Ermittlungen dazu sowie zur gefährlichen Körperverletzung der Kriminalpolizei der Direktion 6 dauern an.