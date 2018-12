Nr. 2673

Ein Mercedes brannte in der vergangenen Nacht in Hellersdorf. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 2.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Tangermünder Straße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte vollständig aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Bandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.