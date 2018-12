Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2671

Heute Morgen wurde ein Kind von einem Autofahrer in Mahlsdorf erfasst. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Junge gegen 7 Uhr den Hultschiner Damm unvermittelt betreten haben. Ein 59 Jahre alter Autofahrer, der auf dem Hultschiner Damm in Richtung Akazien Allee mit seinem VW unterwegs gewesen war, erfasste das elfjährige Kind, der sich bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen zuzog und zur stationären Behandlung in eine Klinik kam. Der Autofahrer blieb unverletzt.