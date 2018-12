Auto in Flammen

Nr. 2668

Ein Opel brannte in der vergangenen Nacht in Friedrichshain. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 3.30 Uhr Feuer an einem Opel am Platz der Vereinten Nationen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, noch bevor es auf andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Menschen kamen nicht zu Schaden. An dem Wagen entstand Totalschaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.