Ungebetenen Gast ertappt

Nr. 2664

Ein aufmerksamer Nachbar wurde in der vergangenen Nacht in Wittenau auf einen Einbrecher aufmerksam. Gegen 22.50 Uhr bemerkte der Mann Geräusche aus einer Nachbarswohnung in einem Wohnhaus der Blunckstraße und schaute genauer hin. Er sah nun, wie sich in der Wohnung ein Unbekannter zunächst duckte und anschließend über den Balkon der Wohnung flüchtete. Der Zeuge bemerkte eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Wohnung, alarmierte die Polizei und gab eine Beschreibung des Flüchtenden ab. Zivilpolizisten nahmen noch in Tatortnähe einen Verdächtigen fest. Diebesgut hatte er nicht dabei. Der 31-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.