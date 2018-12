41-Jähriger vermisst

Nr. 2659

Seit heute Vormittag wird der 41-jährige Thomas Fährmann vermisst. Der Vermisste ist geistig und körperlich beeinträchtigt, kann nicht sprechen und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Er wurde zuletzt heute Vormittag um 11 Uhr im Grenzbergeweg in Rahnsdorf gesehen. Der Vermisste hat Lähmungen am linken Arm und zieht das rechte Bein nach.

Herr Fährmann hat eine besondere Vorliebe für Weihnachtsmärkte und Volksfeste und wurde in der Vergangenheit bereits in Mitte und Spandau angetroffen.

Bekleidet ist der 41-Jährige mit einer dunkelblauen Softshelljacke, einer blauen Jeans und braunen Turnschuhen.

*Bei Antreffen des Vermissten bitte die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 unter der Telefonnummer (030) 4664-671100 oder jede andere Polizeidienststelle informieren.

*