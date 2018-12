Tatverdächtiger nach Vandalismus festgenommen

Nr. 2658

Insgesamt acht beschädigte Fahrzeuge werden einem Tatverdächtigen zugeordnet, der heute früh von Beamten des Polizeiabschnitts 35 in Wedding festgenommen wurde. Kurz vor 4 Uhr soll ein 50-jähriger Zeuge in der Afrikanischen Straße Ecke Swakopmunder Straße einen Mann dabei beobachtet haben, wie er die Windschutzscheibe eines Mercedes beschädigte und sich anschließend entfernte. Alarmierte Einsatzkräfte entdeckten bei der Suche nach dem Tatverdächtigen die beschädigten Fahrzeuge und sahen kurz darauf den 63-jährigen, mutmaßlichen Randalierer, der sich hinter einem geparkten Fahrzeug versteckt hielt. Bei ihm fanden die Beamten einen Rucksack, in dem sich eine Spitzhacke befand. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu ähnlichen Taten in der Gegend gekommen war, durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden dort einen Nothammer. Inwieweit der 63-Jährige für weitere Taten in Betracht kommt, wird derzeit geprüft. Er kam nach einer Personalienüberprüfung wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.