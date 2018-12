Radfahrerin von Lkw erfasst

Nr. 2657

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin heute Morgen in Spandau, wurde die Frau schwer verletzt. Gemäß Zeugenaussagen fuhr der 59 Jahre alte Mann gegen 6.50 Uhr mit seinem Lkw in der Rauchstraße in Richtung Streitstraße. Bei „Grün“ habe er dann die Kreuzung Rauchstraße / Hugo-Cassirer-Straße überqueren wollen, als die 25-jährige Radfahrerin unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren sei. Der Lkw-Fahrer hatte nach eigenen Angaben sofort eine Vollbremsung durchgeführt, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte und zog sich hierbei Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.