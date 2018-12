Neue Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb genommen

Ab dem 20. Dezember 2018 werden auch bereits aufgestellte Messanlagen modernisiert in Betrieb gehen. So wurde die Anlage in der Seestraße in Wedding nach längerem Ausfall mit modernster Lasertechnik ausgerüstet und in der Frankfurter Allee blitzt es zukünftig nicht nur stadteinwärts, sondern auch in Fahrtrichtung Alt-Friedrichsfelde. Bis Ende Januar 2019 werden weitere neue Standorte im Stadtgebiet hinzukommen, über die berichtet werden wird.