Polizist von Auto erfasst und verletzt

Nr. 2653

Bei einer verkehrsrechtlichen Überprüfung heute früh in Neukölln wurde ein Polizist von einem Auto erfasst und verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte der 31-jährige Beamte mit seinem Streifenpartner kurz vor 9 Uhr einen Mercedes-Fahrer am Kottbusser Damm Ecke Hermannplatz überprüfen, da dieser mit seinem Fahrzeug in zweiter Reihe hielt und den Straßenverkehr behinderte. Der Fahrer soll plötzlich losgefahren sein und hierbei den 31-jährigen Polizisten angefahren haben. Hierbei kam es zu einer Schussabgabe durch den Beamten. Der Fahrer flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Beamte kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er mit mehreren Prellungen ambulant behandelt werden musste. Die Ermittlungen zu dem Fahrer und dem Verbleib des Fluchtwagens dauern an.