Nr. 2652

Mit schweren Verletzungen wurde ein Fußgänger in der vergangenen Nacht nach einem Verkehrsunfall in Lichtenberg in eine Klinik gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 81-Jähriger gegen 0.15 Uhr in das Gleisbett der Straßenbahnlinie M6 an der Haltestelle Zechliner Straße geraten und wurde von einer einfahrenden Bahn erfasst. Der 81-Jähriger, der offenbar alkoholisiert war, erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung.