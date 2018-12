LKW erfasst Fußgänger

Nr. 2650

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Westend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-Jähriger kurz vor 23 Uhr mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Halenseestraße und bog links in die Jafféstraße ab. Ein 33-Jähriger, der offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, soll die Jafféstraße bei Rot überquert haben. Der Lkw-Fahrer erfasste den Mann. Anschließend flüchtete der Fußgänger. Alarmierte Beamte fanden ihn in der Nähe mit schweren Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.