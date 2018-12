Knallkörper in Bus geworfen – Fahrer verletzt

Nr. 2648

Unbekannte warfen gestern Nachmittag einen Knallkörper in einen BVG-Bus der Linie 122 im Ortsteil Märkisches Viertel. Der 58-jährige Fahrer stand kurz vor 18 Uhr an einer Haltestelle im Senftenberger Ring und wollte gerade die Vordertür schließen, als er einen lauten Knall hörte und einen hellen Blitz sah. Anschließend konnte der 58-Jährige nichts mehr sehen und klagte über starke Ohrenschmerzen. Täter nahm er nicht wahr. Im Bus befanden sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Busfahrer zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernahm die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung.