Toter bei Wohnungsbrand

Nr. 2644

Heute früh brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in Prenzlauer Berg aus, bei dem ein Mann starb. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein Mieter des Mehrfamilienhauses in der Eugen-Schönhaar-Straße gegen 4 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte löschten das Feuer in der Hochparterrewohnung und entdeckten einen Schwerverletzten, bei dem es sich vermutlich um den 82 Jahre alten Wohnungsmieter handelt. Trotz Reanimation verstarb er. Die 48-jährige Ehefrau sowie weitere Mieter des Wohnhauses kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.