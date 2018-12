Nach Brandstiftung an Supermarkt - Tatverdächtiger mit Bild gesucht

Nr. 2643

Nach einer Brandstiftung an einem Supermarkt in Wedding, sucht die Polizei Berlin mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen. Am 14. Oktober 2018 betrat der Gesuchte gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit einem Kleinkind in einem Kinderwagen den Hof des Supermarktes in der Badstraße. Dort soll er gezielt in den Bereich des Außenlagers gegangen und Gegenstände wie Verpackungsmaterialien und Rollwägen in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff auf umliegende Bäume sowie die benachbarte Schule über.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt diese Person und/oder kann Angaben zum Aufenthaltsort geben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nehmen das 2. Brandkommissariat des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.