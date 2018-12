Tankstelle überfallen

Nr. 2622

Gestern Abend wurde eine Tankstelle in Dahlem überfallen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat gegen 21 Uhr ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Straße Unter den Eichen, legte eine Plastiktüte auf den Tresen und verlangte unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Der 22-jährige Mitarbeiter der Tankstelle legte daraufhin Geld aus der Kasse in die Tüte und der Unbekannte flüchtete damit. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4.