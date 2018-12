Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2618

Heute Vormittag wurde in Charlottenburg eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge befuhr die 54-Jährige gegen 10.20 Uhr mit ihrem Fahrrad die Bismarckstraße und wollte an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Straße diese überqueren. Dabei wurde sie vermutlich von einem abbiegenden Lkw-Fahrer übersehen, welcher Richtung Stuttgarter Platz fahren wollte. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen Sattelschlepper und Fahrrad, sodass die Fahrradfahrerin zu Fall kam und vom Lkw erfasst wurde. Die 54-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik verbracht und sofort operiert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektionen 2 übernahm die Unfallbearbeitung.