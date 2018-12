Drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nr. 2617

Am gestrigen Nachmittag nahmen Zivilpolizisten drei 32-jährige Männer in Prenzlauer Berg nach einem Einbruch fest. Gegen 17 Uhr stieg das Trio in eine Parterrewohnung in der Storkower Straße ein und konnte von den Beamten dabei auf frischer Tat festgenommen werden. Spätere Ermittlungen ergaben, dass die Männer zuvor in der Grellstraße einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus verübt haben sollen. Die weiteren Ermittlungen führt das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5. Die Männer sollen im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.