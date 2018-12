Brennender Lkw

Nr. 2615

Bei einem Feuer in der vergangenen Nacht in Neukölln wurde ein Lkw stark beschädigt. Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in der Lilienthalstraße einen lauten Knall und bemerkte Flammen an einem dort abgestellten MAN. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch ein vollständiges Ausbrennen des Fahrerhauses nicht verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.