Nach Raubversuch – Festnahme

Nr. 2614

Nach dem Versuch eines Raubes in der vergangenen Nacht in Britz wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Den Aussagen des 32-jährigen Geschädigten zufolge trat der 17-Jährige gegen 0.15 Uhr in dem Spätkauf in der Buschkrugallee von hinten an ihn heran. Hier soll er unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Geldes von ihm gefordert haben, was er jedoch ablehnte. Danach sei er ohne Beute geflüchtet. Alarmierte Polizisten nahmen den bereits polizeibekannten 17-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest. Die Durchsuchung seiner Kleidung und der näheren Umgebung führten zum Auffinden einer in zwei Teile zerlegten Schreckschusswaffe. Der 17-Jährige wurde anschließend für das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 eingeliefert.