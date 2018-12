Mit dem Auto überschlagen

Nr. 2613

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Neukölln wurde glücklicherweise niemand verletzt. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem VW Caddy die Niemetzstraße in Richtung Saalestraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen kollidierte er gegen 17.10 Uhr mit einem von rechts aus der Braunschweiger Straße kommenden VW eines 41-Jährigen. Durch die Kollision geriet der Caddy ins Schleudern, überschlug sich seitlich, stieß gegen einen abgestellten Hänger und ein weiteres geparktes Fahrzeug. Letztlich blieb der VW auf dem Dach liegen. Der 54-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus.