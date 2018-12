Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2604

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Reinickendorf wurde ein Mofafahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 44-Jähriger gegen 16.50 Uhr die Auguste-Viktoria-Allee in Fahrtrichtung Eichborndamm. Hier soll er beim Versuch rückwärts in eine dortige Parklücke zu fahren, sein Fahrzeug schräg auf den rechten Fahrstreifen gestellt haben. Der 17-Jährige, der mit seiner MZ in gleicher Richtung unterwegs war, stieß mit dem stehenden Peugeot zusammen. Durch die Kollision verletzte sich der Zweiradfahrer am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten den zunächst nicht ansprechbaren Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Bereich komplett gesperrt werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.