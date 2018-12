Ohne Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

Nr. 2602

In der vergangenen Nacht fuhr ein 25-Jähriger in einem Ford durch Hellersdorf ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen 0.25 Uhr beobachteten Beamte des Polizeiabschnitts 63, wie der Mann ohne Licht von einer Tankstelle an der Stendaler Straße fuhr. Die Einsatzkräfte nahmen dies zum Anlass, das Fahrzeug zu stoppen und schalteten das Anhaltesignal ein, um den Fahrer zum Halten zu bewegen. Der 25- Jährige missachtete das Signal, beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er über mehrere rote Ampeln, missachtete die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und verursachte einen Alleinunfall in der Brandenburger Landsberger Chaussee. Anschließend setzte er die Fahrt in Richtung Hellersdorf fort und stoppte das Auto in der Oelsnitzer Straße, um zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung durch die Polizeikräfte konnte er vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten ein Messer und beschlagnahmten dies. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6.