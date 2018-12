Einbrecher festgenommen

Nr. 2601

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Spandau nahmen Polizisten des Abschnitts 21 einen Mann fest. Ein Zeuge alarmierte gegen 17 Uhr die Polizei in die Straße An der Kappe, nachdem er verdächtige Geräusche aus einer derzeit unbewohnten Wohnung wahrgenommen hatte. Die Beamten stellten eine eingeschlagene Scheibe und eine offenstehende Balkontür fest und nahmen einen 57-Jährigen fest, der die Wohnung soeben verließ. Bei dem Festgenommenen fanden sie Diebesgut, das aus der Wohnung stammte. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung übergaben die Beamten den 57-Jährigen an die Kriminalpolizei der Direktion 2.