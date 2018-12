Zweijähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2599

Mit schweren Verletzungen kam gestern Nachmittag ein kleiner Junge in eine Klinik, nachdem er in Buckow von einem Auto erfasst wurde. Kurz nach 16 Uhr betrat der 36-jährige Vater die Fahrbahn der Rudower Straße in Höhe des Wendehalsweges, um diese zu überqueren. Sein zweijähriger Sohn befand sich in einem Kinderwagen. Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer, der in Richtung Buschkrugallee unterwegs war, bremste noch, erfasste jedoch den Kinderwagen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik, in der er stationär verbleibt.