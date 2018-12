Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 2593

Gestern Nachmittag wurde ein Kind in Oberschöneweide von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 51-Jährige um kurz nach 17 Uhr mit ihrem Mini auf der Straße An der Wuhlheide in Richtung Köpenick unterwegs. Von der Mittelinsel betrat der Junge plötzlich die Fahrbahn, die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 10-Jährigen mit ihrem Wagen. Der Junge erlitt Kopf- und Beckenverletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen werden musste. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock.