Festnahmen nach Transporterdiebstahl

Spandau/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 2589

Nach einem Diebstahl eines Transporters klickten in der vergangenen Nacht bei einem Jugendlichen und einem Mann die Handschellen. Gegen 1.45 Uhr fiel Zivilpolizisten in der Straße Am Juliusturm ein Mercedes-Transporter auf, der am vergangenen Wochenende als gestohlen gemeldet worden war. Sie folgten dem Wagen über die BAB 100 und setzten sich mit ihren Zivilwagen an der Anschlussstelle Hohenzollerndamm vor und hinter den Transporter, als dieser an einer roten Ampel halten musste. Der Fahrer versuchte nun durch Rammen die beiden Polizeifahrzeuge wegzustoßen, was jedoch nicht gelang. Die Beamten zogen Fahrer und Beifahrer aus dem Transporter und nahmen beide fest. Der 16-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sowie sein 33-jähriger Mitfahrer wurden der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht im Gesicht verletzt, setzte seinen Dienst aber trotzdem fort. Auch die beiden Festgenommenen erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Zivilwagen sowie am Mercedes entstanden durch das Rammen Sachschäden. Der gestohlene Transporter wurde sichergestellt.