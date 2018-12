Nach Attacke – Tatverdächtiger ermittelt

Nr. 2596

Ermittlungen führten am gestrigen Tage zur Namhaftmachung eines 15-Jährigen, der in Verdacht steht, die Taten am 5. Juni 2018 begangen zu haben.

Erstmeldung Nr. 2550 vom 5. Dezember 2018: Jugendlicher attackiert Jugendliche – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Mit der Veröffentlichung von Bildern erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise zu einem bisher noch unbekannten Tatverdächtigen. Am Dienstag, den 05. Juni 2018 gegen 16 Uhr hielten sich vier 15 und 16 Jahre alte Jungen auf dem Gelände eines leerstehenden Gebäudes in der Buschkrugallee in Britz auf. Nach ihren Angaben sollen plötzlich zwei ihnen unbekannte Jugendliche erschienen sein und zunächst versucht haben, sie zu bestehlen. Anschließend soll einer der beiden unbekannten Jugendlichen mit Steinen nach ihnen geworfen haben. Durch ihr Wegspringen wurden sie jedoch nicht getroffen. Zudem soll der Tatverdächtige einen 16-Jährigen mehrfach geschlagen und einmal getreten haben. Sein Begleiter soll selbst nicht weiter agiert haben. Der Attackierte erlitt leichte Verletzungen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung.