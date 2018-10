Festnahme nach Drogenfund

Nr. 2131

Ein Zeuge alarmierte gestern Mittag die Polizei nach Moabit, nachdem ihm aus einer Wohnung heraus Drogen angeboten wurden. Gegen 12.15 Uhr klingelten Beamte des Abschnitts 33 an der Wohnungstür in der Emdener Straße. Ein 53-Jähriger öffnete und händigte den Polizisten zunächst einen Koffer mit verschiedenen Drogen aus. In der Wohnung konnten bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung neben Bargeld und Handelsutensilien auch rund 2 Kilogramm vermeintliches Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. In der Wohnung befand sich auch der 25 Jahre alte Sohn des 53-Jährigen, der ebenfalls tatverdächtig ist. Die Beamten nahmen die mutmaßlichen Dealer fest und übergaben sie Ermittlern des Landeskriminalamtes.