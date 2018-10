Auf Polizeifahrzeug aufgefahren

Nr. 2128

Ein Motorradfahrer fuhr gestern Abend in Charlottenburg auf ein Polizeifahrzeug auf. Der Wagen der Autobahnpolizei war gegen 18 Uhr auf der Stadtautobahn in Richtung Tegel mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Spandauer Damm musste der Fahrer des Einsatzfahrzeugs bremsen, da die Rettungsgasse noch nicht vollständig gebildet war. In diesem Moment fuhr der 64-Jährige mit seiner BMW, der dem Einsatzfahrzeug in der Rettungsgasse gefolgt war, auf dieses auf, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.