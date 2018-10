Mutmaßliche Heroinhändler festgenommen

Gemeinsame Meldung Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin

Nr. 2120

Mehrere Monate andauernde Ermittlungen des Landeskriminalamtes gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Handels mit Heroin führten gestern Nachmittag zur Vollstreckung von insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüssen und fünf Festnahmen. Die Ermittlungen richteten sich unter anderem gegen zwei 38 und 39 Jahre alte Brüder, die aus einer als Bunker dienenden Wohnung in Prenzlauer Berg heraus ihren Drogenhandel betrieben haben sollen. Ein Großteil dieser Drogen soll dabei für den Handel im Berliner U-Bahn-Netz verwendet worden sein.

Die Polizisten durchsuchten neben dieser Wohnung noch weitere teilweise als Bunker genutzte Wohnungen in Moabit, Charlottenburg und Treptow. Insgesamt stellten sie rund drei Kilogramm Heroin, teilweise bereits für den U-Bahn-Verkauf in einzelnen Verkaufseinheiten abgepackt, sowie diverse Streckmittel, Handelsutensilien und eine fünfstellige Summe Bargeld sicher. Vier der Festgenommenen, alles Männer im Alter von 38, 39, 46 und 55 Jahren sollen noch heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.