Kellerbrand

Nr. 2118

Wegen des Verdachts der Brandstiftung in Fennpfuhl ermittelt seit gestern Nachmittag ein Brandkommissariat. Ein Zeuge hatte gegen 16.30 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem er eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Landsberger Allee bemerkt hatte. Die Feuerwehr löschte wenig später einen Brand im Keller des Hauses. Mehrere Kellerverschläge sind durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen und auch Versorgungsleitungen des Hauses so stark beschädigt worden, dass in Teilen des Hauses derzeit keine Stromversorgung möglich ist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen dauern an.