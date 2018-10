Erst Körperverletzung, dann Widerstand

Nr. 2116

Ein 23-Jähriger hat gestern Abend in Kreuzberg erst einen 36-Jährigen verletzt und anschließend einem Polizisten die Nase gebrochen. Anwohner der Blücherstraße hatten gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatten den 23-Jährigen zuvor angesprochen, weil dieser sich nach ihrer Aussage seit Wochen immer wieder in ihrem Vorgarten aufhalten würde. Auf diese Ansprache soll der Mann sofort aggressiv reagiert und dem 36-Jährigen seinen Kopf gegen dessen Gesicht gerammt sowie ihn anschließend mit einem Messer bedroht haben. Als die daraufhin alarmierten Polizeibeamten den 23-Jährigen wenig später auf einem nahe gelegenen Spielplatz antrafen und kontrollieren wollten, schlug er einem Beamten sofort so heftig ins Gesicht, dass dessen Nase brach. Er flüchtete zunächst, konnte aber wenig später von weiteren Polizisten festgenommen werden. Auch in der Gefangenensammelstelle, in die er gebracht wurde, verhielt er sich weiterhin aggressiv und trat mehrfach um sich. Der Polizist, dessen Nase gebrochen war, trat vom Dienst ab. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands ermittelt.