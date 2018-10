Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Nr. 2113

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Rudow ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Gegen 10.20 Uhr betrat der Mann die Fahrbahn der Kanalstraße, um an einem verkehrsbedingt wartenden Lkw vorbeizulaufen. Als der 63-jährige Fahrer bei Grün anfuhr, stand der Senior bisherigen Erkenntnissen zufolge vor dem Lkw und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Er verstarb am Unfallort. Verkehrsermittler der Polizeidirektion 5 haben den Lkw zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.