Motorrad angezündet

Nr. 2111

In der vergangenen Nacht brannte in Charlottenburg eine abgestellte BMW komplett ab. Ein Zeuge bemerkte gegen 2.20 Uhr in der Schustehrusstraße das brennende Krad und alarmierte die Feuerwehr. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Das Feuer griff auf einen VW über, der ebenfalls total ausbrannte. Ein dahinter abgestellter Mazda wurde durch die Flammen an der Front beschädigt. Auch ein Fahrrad, das an einer Laterne angeschlossen war, wurde durch die Hitze stark in Mitleidenschaft gezogen. Fast zeitgleich alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr in die benachbarte Nithackstraße, da dort eine Mülltonne brannte. Auch dieses Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen und prüft, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen.