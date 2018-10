Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 2122

Am 30. April 2018 ereignete sich in Spandau ein räuberischer Diebstahl. Gegen 16.40 Uhr betrat der gesuchte Mann ein Optikergeschäft in der Nonnendammallee. Nachdem er vorgab, sich für eine Brille entschieden zu haben, ging der Mitarbeiter mit der ausgesuchten Brille in einen anderen Raum, um sie einzupacken. Der 67-jährige Geschäftsinhaber, der sich ebenfalls in diesem Raum befand, beobachtete über die Überwachungskamera den vermeintlichen Kunden, wie er sich zwei Brillen aus der Auslage nahm, sie einsteckte und den Laden verlassen wollte. Der Inhaber stellte sich noch in den Weg, wurde aber dabei von dem Mann zweimal mit der Hand in das Gesicht geschlagen. Im Anschluss konnte dieser mit den Brillen aus dem Geschäft flüchten.