28-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Nr. 2107

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung gestern früh in Neu-Hohenschönhausen musste ein 28 Jahre alter Mann notoperiert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es aus noch unbekannter Ursache gegen 6.30 Uhr in der Ribnitzer Straße zu einem Streit zwischen zwei kleineren Personengruppen gekommen, in dessen Folge der 28-Jährige eine zunächst lebensbedrohliche Verletzung durch einen Messerstich erlitten hatte. Nach erfolgter Notoperation soll der Zustand des Mannes inzwischen stabil sein. Zeugen konnten unmittelbar nach der Auseinandersetzung einen 34-jährigen Tatverdächtigen festhalten und ihn der Polizei übergeben. Die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Der Festgenommene soll heute einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.