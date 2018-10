Auto und Führerschein beschlagnahmt

Nr. 2099

Polizeibeamte beschlagnahmten in der vergangenen Nacht in Tiergarten ein Auto und einen Führerschein. Gegen 22.20 Uhr überholte ein 3er BMW die Zivilstreife der Kriminalpolizei der Direktion 3 im Tiergartentunnel. Dabei war der Wagen sehr schnell unterwegs. Die Zivilfahnderin und der -fahnder folgten daraufhin dem BMW, der immer wieder die Fahrstreifen wechselte, so dass andere Fahrzeugführer ihre Wagen abbremsen mussten, um Zusammenstöße zu verhindern. An der Einfahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs konnten die Fahnderin und ihr Kollege den Wagen stoppen sowie den Fahrer im Alter von 20 Jahren kontrollieren. Zur Unterstützung hinzugerufene Polizisten beschlagnahmten den BMW und den Führerschein des mutmaßlichen Rasers. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten der BMW-Fahrer und seine drei Insassen ihre Wege zu Fuß fortsetzen.