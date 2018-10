Verdacht eines Tötungsdeliktes

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2096

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Neukölln hat die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin heute früh die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte eine 20-Jährige gegen 4 Uhr die Polizei in die Jansastraße, da sie ihre Mutter nicht erreichen und die Wohnungstür nicht aufschließen konnte. Alarmierte Feuerwehrleute öffneten die Tür. Im Schlafzimmer entdeckten Einsatzkräfte die 54-Jährige leblos. Die Verletzungen deuten auf eine Gewalttat hin. Darüber hinaus fanden Polizisten in der Wohnung den 48-jährigen Ehemann bewusstlos auf. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Mordkommission richten sich derzeit gegen ihn.