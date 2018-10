Indoorplantage nach Wohnungsbrand entdeckt

Nr. 2095

Nach einem Brand gestern Abend in Fennpfuhl entdeckten Einsatzkräfte eine Indoorplantage. Gegen 21 Uhr alarmierte eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Buggenhagenstraße Polizei und Feuerwehr, da sie einen ausgelösten Brandmelder vernommen hatte und Rauch aus einem Wohnungsfenster steigen sah. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand in der menschenleeren Wohnung und stellte dabei eine Indoorplantage fest. Durch die Flammen wurden die Pflanzen sowie technische Hilfsmittel, die zum Betreiben der Plantage genutzt wurden, zerstört. Die Ermittlungen gegen den 34-jährigen Wohnungsmieter haben ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin und das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 übernommen.