Transporter brannte erneut

Nr. 2103

Zu einem Fahrzeugbrand mussten heute Vormittag erneut Polizei und Feuerwehr in das Märkische Viertel ausrücken. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant am Wilhelmsruher Damm ein Feuer auf der Ladefläche des dort geparkten Ford Transit. Da der Wagen vor etwa neun Stunden bereits gebrannt hatte, gehen die Ermittler auch in diesem Fall von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstmeldung Nr. 2090 vom 7. Oktober 2018: Transporter brannte

Heute früh brannte im Märkischen Viertel ein Transporter. Ein Passant alarmierte gegen 3.10 Uhr die Polizei und Feuerwehr in den Wilhelmsruher Damm, nachdem er das brennende Fahrzeug bemerkt hatte. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Transporter wurde stark beschädigt, ein daneben geparkter Mercedes leicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung.